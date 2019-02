Eishockey: Vanek-Assist bei 2:0 von Detroit in Ottawa

Ottawa (APA) - Die Detroit Red Wings haben am Samstag in der National Hockey League einen 2:0-Auswärtserfolg gegen die Ottawa Senators geholt. Thomas Vanek leistete in der 13. Minute die Vorarbeit zum ersten Treffer von Danny DeKeyser, nur 39 Sekunden später sorgte Darren Helm für den Endstand. Für Vanek war es der 15. Assist im 45. Saisonspiel.

Einen Sieg und eine Niederlage jeweils nach Verlängerung gab es für die anderen beiden Österreicher-Clubs. Michael Raffl feierte mit den Philadelphia Flyers ein 5:4 gegen die Edmonton Oilers, das den Gastgebern den siebenten Sieg in Serie brachte. Die Arizona Coyotes mussten sich bei den San Jose Sharks 2:3 geschlagen geben, Michael Grabner fehlte den Kojoten dabei weiterhin wegen seiner Augenverletzung.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Samstag: Ottawa Senators - Detroit Red Wings (mit Vanek/1 Assist) 0:2, San Jose Sharks - Arizona Coyotes (ohne Grabner/verletzt) 3:2 n.V., Philadelphia Flyers (mit Raffl) - Edmonton Oilers 5:4 n.V., Montreal Canadiens - New Jersey Devils 2:3 n.V., Florida Panthers - Vegas Golden Knights 3:1, New York Islanders - Los Angeles Kings 4:2, Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 2:4, Nashville Predators - Dallas Stars 1:3, Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 1:5, Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 9:3, Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 3:2, New York Rangers - Tampa Bay Lightning 2:3, Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 3:4 n.V.