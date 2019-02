Drogenlager in Wien-Rudolfsheim ausgehoben – Eine Festnahme

Wien (APA) - Ein Drogenlager für den Verkauf an Sub-Dealer und „Endverbraucher“ hat die Wiener Polizei am Freitag gegen 11.50 Uhr in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ausgehoben. Fast 40 Kilogramm Suchtgift fanden sich in einer Wohnung. Es gab eine Festnahme.

Beamte des Landeskriminalamtes Wien (Suchtmittelkriminalität) hatten ein Wohnhaus in der Schweglerstraße einige Zeit hinweg observiert. Im Mittelpunkt standen die Aktivitäten eines 35-jährigen Albaners, der offenbar in einer Wohnung regen Geschäftsverkehr mit Subdealern und Endabnehmern von Drogen hatte.

Als der Mann nicht in der Wohnung war, wurde dessen offenbares Lager aufgebrochen. Es fanden sich laut Wiener Polizei rund zwölf Kilogramm Cannabis, etwa 26 Kilogramm Cannabisharz und fast ein Kilogramm Kokain sowie rund 4.000 Euro Bargeld. Der Verdächtige selbst wurde schließlich in einer zweiten Wohnung in der Märzstraße festgenommen. Die Ermittlungen zu den Sub-Dealern und sonstigen Abnehmern des Suchtgifts laufen noch.