Zwei Ladendiebe im Burgenland in Haft

Neusiedl am See (APA) - In Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sind zwei mutmaßliche Ladendiebe gefasst worden. Im Auto der Männer wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland vom Sonntag 204 gestohlene Artikel entdeckt. Sichergestellt wurde zudem ein Magnet samt Kralle zur Beseitigung von Diebstahlsicherungen. Das Duo ist in Haft.

Die Männer (31 und 38 Jahre als) mit rumänisch-moldawischer Doppelstaatsbürgerschaft waren laut Polizei am Donnerstag in mehreren Geschäften im Bezirk Neusiedl am See auf Diebestour. Der ihnen zur Last gelegte Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die in dem Auto mit moldawischem Kennzeichen sichergestellten Artikel wurden allesamt Geschäften im Bezirk zugeordnet.