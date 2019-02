Ski-WM: Steckbriefe der ÖSV-Herren für Aare 2019

Wien/Aare (APA) - Steckbriefe der 14 am Sonntag für die Weltmeisterschaften in Aare nominierten österreichischen alpinen Ski-Herren:

~ Romed BAUMANN (33 Jahre) Geboren: 14. Jänner 1986 in St. Johann in Tirol Wohnort: Hochfilzen/Tirol Familienstand: ledig, eine Tochter (Magdalena, geb. 2016) Verein: SC Hochfilzen Hobbys: Tennis, Trial Größte Erfolge: Olympia: 5. Riesentorlauf 2010 Whistler, 14. Super-Kombi 2014 Sotschi WM (1 Silber/1 Bronze):

Silber Teambewerb 2011 Garmisch

Bronze Super-Kombination 2013 Schladming

4. Alpine Kombination 2015 Vail/Beaver Creek, 4. Abfahrt und

6. Super-G 2011 Garmisch Weltcup: 2 Siege - Super-Kombinationen Sestriere 2009, Chamonix 2012 Junioren-WM: Gold Abfahrt 2004 und Kombination 2006 Europacup: Abfahrts-Gesamtsieger 2005/06 * WM-Einsätze bisher: 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Stefan BRENNSTEINER (27) Geboren: 3. Oktober 1991 in Zell am See/Salzburg Wohnort: Niedernsill/Salzburg Verein: USK Niedernsill Hobbys: Volleyball, Fußball Größte Erfolge: Weltcup: 7-mal in den Top 30 (9. Parallel-RTL 2019 Alta Badia 2019,

jeweils im RTL 12. 2018 Adelboden

und 13. 2017 Alta Badia) Europacup: 2 Siege

Riesentorlauf-Gesamtsieger 2015/16 * WM-Einsätze bisher: keiner

Daniel DANKLMAIER (25) Geboren: 24. April 1993 Wohnort: Aich im Ennstal/Steiermark Verein: TVN Haus im Ennstal Hobbys: Fußball, Tennis, Volleyball Größte Erfolge: Weltcup: einmal Top Ten (5. Abfahrt 2019 Kitzbühel) Junioren-WM: Silber Super-G Jasna 2014 Europacup: 3 Siege

Kombination-Gesamtsieger 2017/18 * WM-Einsätze bisher: keiner Manuel FELLER (26) Geboren: 13. Oktober 1992 in St. Johann in Tirol Wohnort: Fieberbrunn Verein: SC Fieberbrunn Hobbys: Basketball, Slackline, Fischen Größte Erfolge: Olympia (1 Silber): Silber Teambewerb 2018 Pyeongchang

15. Slalom 2018 Pyeongchang WM (1 Silber): Silber Slalom 2017 St. Moritz

5. Teambewerb 2017 St. Moritz Weltcup: 3 Podestplätze (Zweiter Slalom 2019 Wengen, Dritter Slalom

2019 Zagreb, Zweiter Riesentorlauf 2018 Garmisch Junioren-WM: Gold Slalom 2013 Mont Sainte Anne Europacup: 5 Siege * WM-Einsätze bisher: 2017

Christian HIRSCHBÜHL (27) Geboren: 19. April 1990 in Bregenz Wohnort: Lauterach/Vorarlberg Verein: SV Riefensberg Hobbys: Mountainbike, Kart fahren Größte Erfolge: Weltcup: 7 Top-Ten-Ergebnisse im Slalom (4. Wengen 2017,

7. Wengen 2019, 7. Kitzbühel 2016, 8. Levi 2018,

9. Adelboden 2018, 10. Kitzbühel und Schladming 2019) Europacup: 3 Siege * WM-Einsätze bisher: keiner

Marcel HIRSCHER (29) Geboren: 2. März 1989 in Hallein Wohnort: Annaberg/Salzburg Familienstand: verheiratet mit Laura, ein Sohn (geb. 2018) Verein: SC Annaberg Hobbys: Motocross, Kajak, Musik Größte Erfolge: Olympia (2 Gold, 1 Silber):

Gold Kombination 2018 Pyeongchang

Gold Riesentorlauf 2018 Pyeongchang

Silber Slalom 2014 Sotschi

4. Riesentorlauf 2010 und 2014, 5. Slalom 2010 WM (6 Gold, 3 Silber):

Gold Slalom 2013 Schladming, Alpine Kombination 2015

Vail/Beaver Creek, Riesentorlauf und Slalom 2017 St. Moritz,

Teambewerb 2013 und 2015

Silber Riesentorlauf 2013, Riesentorlauf 2015, Kombination 2017

4. Riesentorlauf 2009 Weltcup: 7 Gesamtsiege (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16,

2016/17, 2017/18)

Riesentorlauf-Weltcupsieger 2011/12, 2014/15, 2015/16,

2016/17, 2017/18

Slalom-Weltcupsieger 2012/13, 2013/14, 2014/2015, 2016/17,

2017/18

68 Siege - 32 Riesentorlauf, 32 Slalom, 1 Super-G, 1

Parallel-Riesentorlauf, 2 City Event Junioren-WM: Gold Riesentorlauf 2007 und 2008 sowie Slalom 2008

Silber Slalom 2007 und Super-G 2009

Bronze Riesentorlauf 2009 Europacup: 3 Siege

Gesamt- und Slalom-Sieger 2007/08 Auszeichnungen: Österreichs „Sportler des Jahres“ 2012, 2015, 2016,

2017, 2018

„Welt-Skifahrer“ 2012, 2015, 2016, 2018

„Europäischer Sportler des Jahres“ 2017 * WM-Einsätze bisher: 2009, 2013, 2015, 2017

Vincent KRIECHMAYR (27) Geboren: 1. Oktober 1991 in Linz Wohnort: Linz Verein: TVN Wels Hobbys: Fußball, Eishockey Größte Erfolge: WM: 5. Super-G, 8. Kombination, 19. Abfahrt 2017 St. Moritz Weltcup: 4 Siege (Super-G 2017 Beaver Creek, Abfahrt und Super-G

2018 Aare, Abfahrt 2019 Wengen) Junioren-WM: Silber Riesentorlauf Crans Montana 2011 Europacup: 3 Siege

Kombinations-Gesamtsieger 2011/12 * WM-Einsätze bisher: 2017

Roland LEITINGER (27) Geboren: 13. Mai 1991 in St. Johann in Tirol Wohnort: St. Martin bei Lofer/Salzburg Verein: SC St. Martin/Lofer Hobbys: Tischtennis, Darts, Fußball, Radfahren, Badminton Größte Erfolge: WM (1 Silber): Silber Riesentorlauf 2017 St. Moritz Weltcup: 4 Top-Ten-Ergebnisse im Riesentorlauf (6. Sölden 2015,

10. Beaver Creek 2015, 9. Kranjska Gora 2017,

8. Aspen 2017) Junioren-WM: 4. Riesentorlauf Crans Montana 2011 Europacup: Riesentorlauf-Gesamtsieger 2014/15 * WM-Einsätze bisher: 2017

Michael MATT (25) Geboren: 13. Mai 1993 in Bludenz/Vorarlberg Wohnort: Flirsch am Arlberg/Tirol Verein: SC Flirsch Hobbys: Berggehen, Motorrad, Radfahren Größte Erfolge: Olympia (1 Silber/1 Bronze):

Bronze Slalom 2018 Pyeongchang

Silber Teambewerb 2018 Pyeongchang WM: 8. Slalom 2017 St. Moritz Weltcup: 1 Sieg - Slalom Kranjska Gora 2017,

Jeweils Slalom-Zweiter 2016 Levi, 2018 Zagreb

und Adelboden, City Event 2018 Oslo

Slalom-Dritter 2017 Aspen und 2018 Madonna * WM-Einsätze bisher: 2015, 2017

Matthias MAYER (27) Geboren: 9. Juni 1990 in St. Veit an der Glan/Kärnten Wohnort: Afritz am See/Kärnten Verein: SC Gerlitzen Hobbys: Mountainbike, Sport, Freunde Größte Erfolge: Olympia (2 Gold):

Gold Abfahrt 2014 Sotschi

Gold Super-G 2018 Pyeongchang

6. Riesentorlauf und 13. Super-Kombination 2014

9. Abfahrt 2018 WM: 4. Super-G 2015 Vail/Beaver Creek

5. Super-G 2013 Schladming Weltcup: 5 Siege - Abfahrt 2018 Aare, Super-G 2017 Kitzbühel,

Abfahrt und Super-G 2015 Saalbach, Abfahrt 2014 Lenzerheide Europacup: 2 Siege

Super-G-Gesamtsieger 2010/11 Junioren-WM: Silber Super-G 2008 Formigal * WM-Einsätze bisher: 2013, 2015, 2017

Hannes REICHELT (38) Geboren: 5. Juli 1980 in Altenmarkt im Pongau/Salzburg Wohnort: Radstadt/Salzburg Familienstand: verheiratet mit Larissa Verein: SC Radstadt Hobbys: Kitesurfen, Fliegen Größte Erfolge: WM (1 Gold/1 Silber): Gold Super-G 2015 Beaver Creek Silber Super-G 2011 Garmisch-Partenkirchen 4. Super-G 2013 Schladming 10. Super-G 2017 St. Moritz Olympia: 10. Super-G 2006 Turin/Sestriere

11. Super-G und 12. Abfahrt 2018 Pyeongchang Weltcup: 13 Siege - 6 Super-G, 6 Abfahrt, 1 Riesentorlauf

Super-G-Gesamtsieger 2007/08 Europacup: 13 Siege

Gesamtsieger 2004/05, Riesentorlauf-Gesamtsieger 2002/03 Junioren-WM: Bronze Super-G und Kombination Quebec 2000 * WM-Einsätze bisher: 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Marco SCHWARZ (23) Geboren: 16. August 1995 in Villach Wohnort: Radenthein/Kärnten Verein: SC Bad Kleinkirchheim Hobbys: Slackline, Trial, Trampolin Größte Erfolge: Olympia (1 Silber):

Silber Teambewerb 2018 Pyeongchang

4. Kombination und 11. Slalom 2018 WM: 7. Slalom 2017 St. Moritz Weltcup: 2 Siege - City Event Oslo und Kombination Wengen 2019

Zweiter Slalom 2018 Madonna

Dritter Slalom 2015 Madonna und 2016 Naeba Junioren-WM: Gold Super-G und Bronze Abfahrt 2014 Jasna

Silber Slalom 2015 Hafjell Olympische Jugendspiele: Gold RTL und Super-Kombi 2012 Innsbruck Europacup: 2 Siege * WM-Einsätze bisher: 2017

Otmar STRIEDINGER (27) Geboren: 14. April 1991 in Villach/Kärnten Wohnort: Eisentratten/Kärnten Verein: SC Innerkrems Hobbys: Tennis, Trial, Klettern, Tourengehen Größte Erfolge: Olympia: 5. Super-G Sotschi 2014

Teilnahme 2014 Weltcup: Zweiter Super-G Beaver Creek 2013,

Dritter Abfahrt Kitzbühel 2019

Weitere 9 Top-10-Plätze Junioren-WM: Bronze Abfahrt 2011 Crans Montana Europacup: 1 Sieg * WM-Einsätze bisher: 2015

Christian WALDER (27) Geboren: 31. August 1991 Wohnort: Fresach Verein: SV Fresach Hobbys: Tennis, Fußball, Golf Größte Erfolge: Weltcup: 2 Top-Ten-Plätze (Achter Abfahrt 2018 Beaver Creek,

Neunter Super-G 2018 Aare) Europacup: 5 Siege

Abfahrts-Gesamtsieger 2015/16 * WM-Einsätze bisher: keiner ~ (Grafik-Nr. 0158-19, Format 180 x 152 mm)