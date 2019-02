Papst wegen humanitärer Krise im Jemen besorgt

Vatikanstadt/Sanaa (APA) - Kurz vor Beginn seines historischen Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich der Papst wegen der „humanitären Krise“ im Jemen sehr besorgt gezeigt. Die Bevölkerung sei von dem langen Konflikt „erschöpft“, zu viele Kinder würden an Hunger leiden, sagte der Papst am Sonntag beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz.

Er rief zu Gebeten für die Bevölkerung und für den Frieden im Jemen auf. Franziskus bat auch um diplomatische Bemühungen, damit die bereits abgeschlossenen Abkommen respektiert werden.

Der Papst äußerte sich zudem zu seinem am Sonntag beginnenden Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er trete eine „kurze, aber wichtige Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate“ an, sagte Franziskus. Er rief die Gläubigen auf, für seine Reise zu beten.

Noch nie zuvor war ein Oberhaupt der Katholiken zu Besuch auf der Arabischen Halbinsel. Von Sonntag bis Dienstag wird der Pontifex Abu Dhabi besuchen.