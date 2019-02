UNICEF fordert Millionen für Kinder in Afghanistan

Kabul (APA/dpa) - Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) hat an die internationalen Geldgeber appelliert, 50 Millionen US-Dollar (43,59 Mio. Euro) an Hilfsgeldern bereitzustellen. Damit sollten 6,3 Millionen Menschen unterstützt werden, unter ihnen 3,8 Millionen Kinder in Afghanistan, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.

Die UNICEF-Vertreterin in Afghanistan, Adele Kodhr, wies auf die verzweifelte Lage in dem Land am Hindukusch hin. „Trotz aller Anstrengungen tragen Kinder weiterhin die ganze Wucht des Konflikts, widriger Klimabedingungen einschließlich der schwersten Dürre seit Jahren, eines harten Winters und bisher nicht erlebter Ernährungsunsicherheit“, sagte sie.

