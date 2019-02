Scheiben von 21 Autos auf Suche nach Geld in Salzburg zerschlagen

Salzburg/Flachau (APA) - Unbekannte haben Sonntagfrüh bei 21 Fahrzeugen in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Salzburg-Lehen die Seitenscheiben eingeschlagen, um die Autos nach Barem zu durchsuchen. Die Beute dürften laut Polizei Salzburg mager ausgefallen sein, da in den Pkw nur wenig Geld gelegen habe.

Ebenfall gering war auch die Beute von Unbekannten, die in der Nacht auf Sonntag in ein Hotel in Flachau (Bezirk St. Johann im Pongau) eindrangen. Sie durchsuchten Rezeptions- und Büroräume, stießen dabei aber nur auf geringe Mengen Bargeld. Wie die Täter in das Hotel gelangten und wie hoch der Sachschaden ist, stand vorerst noch nicht fest.