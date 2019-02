Zu Hartinger: WKÖ skeptisch zu Papamonat und gegen neuen Feiertag

Wien (APA) - Nicht wirklich berechtigt sein dürfte der Optimismus von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), man werde die Wirtschaft wohl für das Recht auf den Papamonat gewinnen können. Die Wirtschaftskammer zeigte sich in einer Aussendung am Sonntag sehr skeptisch - während die Arbeiterkammer die Ankündigung der Ministerin begrüßte. Auch in Sachen Karfreitag fielen die Reaktionen gegenteilig aus.

„Ein möglicher Papamonat wäre für kleinere und mittlere Betrieben kaum durchführbar, weil fehlende Fachkräfte über vier Wochen nicht einfach ersetzt werden können“, merkte der stv. Leiter der Sozialpolitischen Abteilung der WKÖ, Rolf Gleißner, an. Er verwies auf „bereits jetzt bestehende Rechtsansprüche von Vätern rund um die Geburt, die eine Beteiligung an der Betreuung ermöglichen“. Bis dato liege auch keine Meldung aus einem Betrieb vor, in dem einem Vater eine Freistellung verweigert worden wäre.

AK-Präsidentin Renate Anderl hingegen begrüßte Hartingers Ankündigung der ORF-“Pressestunde“, das lange geforderte Recht auf einen Papamonat für alle Arbeitnehmer zu schaffen. Die Arbeiterkammer werde „die Regierung daran erinnern, dass das auch schnell umgesetzt werden muss“.

Gleißner erinnerte die Regierung an ihre Klarstellung, dass es nach dem Karfreitags-Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) für die Wirtschaft „zu keiner Mehrbelastung kommen wird“. Also dürfe kein zusätzlicher allgemeiner Feiertag Ziel einer Neuregelung sein. Die WKÖ sei zwar „gesprächsoffen“ über die sieben Varianten. Aber Österreich habe mit 25 bzw. 30 Urlaubstagen und 13 Feiertagen bereits weit mehr freie Tage als der EU-Schnitt oder Deutschland.

Aus Anderls Sicht haben sich die Österreicher dennoch „einen zusätzlichen Feiertag verdient“ - und die große Mehrheit, nämlich 81 Prozent in einer von der AK in Auftrag gegebenen Umfrage von Unique Research, sei für einen freien Karfreitag für alle.

„Nur wundern“ über den „Pressestunden“-Auftritt Hartingers konnte sich SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Die Ministerin habe zu den vielen Fragen „entweder gar keine Antwort wie beim Ärztemangel und bei der Pflege, oder falsche Antworten wie durch ihre Zerschlagung der Sozialversicherung und die Abschaffung der Notstandshilfe“. In Sachen Papamonat verlangte er die Fortzahlung des Entgelts.

Bemerkenswert für Muchitsch war, dass „Österreich jetzt zum ersten Mal eine Sozialministerin hat, die gegen höhere Löhne ist“. Denn auf die Frage, ob man bei der Finanzierung des Sozialstaates nicht auch bei höheren Löhnen ansetzen könnte, hatte die Hartinger-Klein munter Hinweis auf die Wettbewerbsfähigkeit gesagt: „Wenn Österreich die Löhne noch hinaufsetzt, wo sind wir dann?“