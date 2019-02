Motorsport: Auer holte ersten Sieg in Neuseeland

Taupo (APA) - Der Tiroler Lucas Auer hat am Wochenende seinen ersten Sieg in der Castrol Toyota Racing Series in Neuseeland gefeiert. Der 24-Jährige triumphierte in Taupo und fuhr zudem zweimal auf Rang zwei. In der Gesamtwertung schob sich Auer vor dem Finale nächste Woche in Fielding auf Platz drei. Der Red-Bull-Junior nutzt die Serie als Vorbereitung auf die im April beginnende Super Formula Japan Series.