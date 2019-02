Einzige Zufahrt zu 25 Häusern nach Lawinenabgängen in Muhr gesperrt

Muhr (APA) - Nach Schneefällen in der Nacht waren in Muhr (Bezirk Tamsweg) in Salzburg am Sonntag 25 Häuser von der Außenwelt abgeschnitten. In der Früh gingen wegen des Neuschnees mehrere Lawinen ab, so musste aus Sicherheitsgründen die einzige Straße zu den Häusern gesperrt werden, bestätigte Bürgermeister Sepp Kandler (SPÖ) einen Bericht im ORF Radio Salzburg. Verletzt wurde niemand.

Lawinen hatten ein Stück der Straße verschüttet und zudem auch noch die Zufahrt zu zwei weiteren Häusern unmöglich gemacht. Am frühen Sonntagabend werde die Lawinenkommission entscheiden, wann die Straße von Muhr in den abgeschnittenen Ortsteil Hintermuhr wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Zumindest hatte sich im Laufe des Tages der Schneefall gelegt, dafür sei aber laut Bürgermeister Wind aufgekommen.