European Youth Parliament: Lösungsvorschläge und „Bausteine Europas“

Wien (APA) - Ein weißes Fischernetz hängt über dem Stiegenaufgang vor dem Veranstaltungssaal im Europahaus Wien, in dem sich am heutigen Sonntag über 80 Jugendliche getroffen haben, um europapolitische Fragen zu diskutieren. Von dem Netz baumeln Plastik-Schnipsel, auf denen die Jugendlichen am Vortag jeweils ihre größte Stärke aufgeschrieben haben.

„Ich bin enthusiastisch“, steht da zum Beispiel. „Ich kann gut flirten“, heißt es auf einem anderen. „Bausteine Europas“ nennt Tereza Kucerová (20) die Kunstinstallation, die sie für die heutige parlamentarische Vollversammlung des Wiener Regionaltreffens des European Youth Parliaments (EYP) entworfen hat. „Das soll zeigen, wie stark wir zusammen sind“, sagt sie. In den vergangenen zwei Tagen haben 16 bis 18-Jährige in verschiedenen Komitees Lösungsvorschläge für diverse Probleme erarbeitet und diskutiert - ganz wie im Europäischen Parlament.

In einer Simulation des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (AFCO) ging es etwa um die temporären Grenzkontrollen im Schengenraum. Geschätzte 9,8 Milliarden Euro würden die administrativen und infrastrukturellen Kosten einer Wiedereinführung aller Grenzen kosten, recherchierten die Jugendlichen und schlugen unter anderem vor, nationale Strafverfolgungsbehörden sollten den Datenaustausch mit Europol ausbauen, statt Schengen-interne Grenzkontrollen zu verstärken. Die Schüler im Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) beschäftigten sich währenddessen mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Alpenregion und luden Regionalregierungen und Unternehmer dazu ein, umweltfreundliche Transportsysteme in Bergregionen anzubieten, um CO2-Emissionen zu verringern.

„Wir stellen uns die EU oft als etwas weit Entferntes vor. EYP bringt sie näher“, sagt Johanna Gombikova (18), die aus Brünn für die Veranstaltung angereist ist. Sie habe erst wegen der Teilnahme an EYP-Events angefangen, politische Nachrichten zu verfolgen. Nun engagiert sie sich auch für die „Dieses Mal wähle ich“-Kampagne des Europäischen Parlaments im Vorfeld der Europawahlen im Mai und auch für EYP will sie sich weiter einsetzen. „Es ist ein attraktiver Weg, um mit jungen Menschen über die EU zu sprechen“, sagt sie. Die Teilnahme mache nämlich auch einfach großen Spaß.

EYP ist eine europaweite Jugendorganisation mit Teams in 39 Ländern, die vor 32 Jahren in Frankreich gegründet wurde. EYP Österreich feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und organisiert mittlerweile rund zwölf Events im Jahr. Der Höhepunkt ist eine 5-tägige nationale Veranstaltung an der jährlich zwischen 100 und 160 Jugendliche teilnehmen.

Seit zwei Jahren gestaltet EYP zusätzlich Mini-Konferenzen an Schulen, etwa an der Berufsschule in Pinkafeld. Ziel davon ist es, aus der üblichen AHS-Blase herauszukommen und Schüler zu erreichen, die sich normalerweise nicht für ähnliche Veranstaltungen anmelden würden, wie Vorstandsmitglied Lukas Burnar (20) erzählt. Die nächste findet voraussichtlich Ende Februar in Kufstein statt.

„Weil politische Bildung im Schulsystem komplett fehlt, müssen wir sie leisten“, sagt Burnar. Immer wieder aufs Neue werde den Organisatoren klar, wie wenig Grundwissen über die EU vorhanden ist. So werde in beinahe allen Diskussionen mit den Jugendlichen vorgeschlagen, das EU-Parlament müsse stärkere Medienkampagnen organisieren.

Das sieht auch Mia Indic (16) aus Kroatien so. „Wir werden kaum informiert“, sagt sie. Die heutige Konferenz in Wien ist die zweite EYP-Veranstaltung an der Indic teilnimmt. Sie entschied sich für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON), in dem es um die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs ging. „Das ist schließlich unsere Zukunft“, sagt sie, bevor sie nach der Mittagspause zurück in den Sitzungssaal eilt.