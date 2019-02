Eishockey: Graz erstmals für Champions Hockey League qualifiziert

Linz/Innsbruck/Szekesfehervar (APA) - Die Graz 99ers haben sich erstmals für die Champions-Hockey-League qualifiziert. In der abschließenden 44. Runde des Grunddurchgangs der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) holten sich die Steirer am Sonntag mit einem 6:5 n.V. in Dornbirn Platz eins, der das Königsklassen-Fixticket bringt. Graz nimmt zudem sechs Punkte in die Pick-Round mit, die Linz nach einem 1:2 gegen den KAC erstmals verpasste.

Im Kampf um Platz eins hielten die Grazer die Vienna Capitals in Schach, die am Sonntag ihrerseits in Innsbruck 4:1 (1:0,1:1,2:0) gewannen. Beim Abpfiff in Tirol durften sich die Wiener sogar noch vorne wähnen, da Graz in Dornbirn trotz 5:3-Führung (48.) noch zu verlieren drohte. Doch der zweifache Stanley-Cup-Sieger Dwight King sorgte 49 Sekunden nach Beginn der Verlängerung für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die schließlich ein 6:5 (1:0,2:3,2:2/1:0) bejubelten. Die Caps, die das Spielgeschehen gegen die zehntplatzierten „Haie“ über weite Strecken diktierten, müssen sich also mit vier Bonuspunkten für die zweite Saisonphase begnügen.

Immerhin zwei Punkte nimmt der KAC als Dritter nach einem guten Auftritt in Linz mit. Dabei durften die Black Wings nach der Führung durch Davies (16.) lange Zeit von den Top Sechs träumen, weil auch Konkurrent Fehervar bis zur 43. Minute gegen Salzburg zuhause über ein 2:2 nicht hinausgekommen war. Doch während die Oberösterreicher vor allem an einer stark agierenden KAC-Defensive zerschellten und sich zehn Minuten vor Schluss durch Hundertpfund das spielentscheidende Tor einfingen (52.), machten die Ungarn im Finish den Sack noch zu, siegten 6:3 (0:1,1:1,5:1). „Das wird sehr hart. Es gibt auch dort keinen leichten Gegner“, meinte Goalgetter Brian Lebler im Hinblick auf den Kampf um zwei noch freie Play-off-Plätze auf ServusTV.

Die Linzer nehmen als Siebenter immerhin sechs Bonuspunkte mit, dahinter reihen sich Znojmo (4), Dornbirn (2), Innsbruck (1) und der VSV (0) ein. Schlusslicht Zagreb zieht sich aus sportlichen Gründen mit Ende des Grunddurchgangs zurück. In der Pick-Round sind neben Graz (6), den Capitals (4) und dem KAC (2) auch Salzburg (1) und Titelverteidiger Bozen (0) sowie Fehervar (0) vertreten. Die zweite Saisonphase startet am 12. Februar.