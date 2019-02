Football: Patriots-Profi Edelman wertvollster Super-Bowl-Spieler

Atlanta (APA/dpa) - Ballempfänger Julian Edelman vom Super-Bowl-Champion New England Patriots ist als wertvollster Spieler des NFL-Finale ausgezeichnet worden. Der 32-jährige Wide Receiver erhielt die MVP-Auszeichnung (Most Valuable Player) nach dem 13:3-Sieg über die Los Angeles Rams am Sonntag in Atlanta. Edelman fing insgesamt zehn Pässe von Star-Quarterback Tom Brady für einen Raumgewinn von 141 Yards.

„Er verdient es“, sagte Brady voller Freude für seinen Teamkollegen. Über seine komplette Karriere hat Edelman 115 Würfe in den Playoffs gefangen und liegt damit in der NFL-Bestenliste auf Platz zwei. Ruhmeshallenmitglied Jerry Rice führt diese Statistik mit 151 an.