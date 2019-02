Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund fünf Punkte über dem Schluss-Stand vom Freitag (2.991,05) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.982,00 und 3.024,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.999,00 Punkten aus.

Europaweit zeichnet sich ein ruhiger Handelsauftakt ab. Klare Impulse blieben vor Handelsbeginn aus. In den USA hatten die Börsen am Freitag mehrheitlich leicht zugelegt. In Japan ging es am Montag nun ebenfalls leicht nach oben, während in Festlandchina die Aktienmärkte wegen des chinesischen Neujahrsfests die gesamte Woche geschlossen bleiben. Am Datenkalender dürften vor allem US-Industriedaten am Nachmittag Beachtung finden.

Auf Unternehmensseite blieb es in Wien vor Börsenstart ebenfalls ruhig. Marktrelevante Nachrichten lagen keine vor. Am Freitag hatte der ATX um 0,19 Prozent höher bei 2.991,05 Punkten geschlossen. Im Mittelpunkt stand das Börsendebüt des Wiener Biotech-Unternehmens Marinomed. Die Aktie beendete ihren ersten Handelstag mit einem Kurs von 76,00 Euro, das ist ein Plus von 1,33 Prozent zum Ausgabepreis von 75,00 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Vienna Insurance Group +1,98% 21,60 Euro Erste Group +1,97% 31,00 Euro Do&Co +1,92% 85,10 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Palfinger -4,80% 25,80 Euro Flughafen Wien -2,49% 35,30 Euro AT&S -1,89% 17,66 Euro ~

