Elf Brandstiftungen im Innviertel - Drei Verdächtige angezeigt

Neuhofen im Innkreis (APA) - Nach elf Brandstiftungen bzw. Versuchen in Ried und Neuhofen im Innkreis sind drei Personen angezeigt worden. Zwei von ihnen gestanden die Zündeleien, der Hauptverdächtige schwieg. Insgesamt entstanden 17.000 Euro Schaden. Die drei sollen Ende Oktober 2018 einen Altkleidercontainer in Neuhofen und fünf Tage später eine Häuserfassade in Ried angezündet haben, berichtete die oö. Polizei am Montag.

In Neuhofen wollten die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer sowie die 19-jährige Frau neben dem Container noch drei weitere Dinge in Brand setzen, scheiterten aber. Die Ermittler fanden heraus, dass das Trio von 30. Oktober bis 4. November noch insgesamt sechs mal versucht haben könnte, Altpapiertonnen, Abfallbehälter, einen Holzunterstand für Verkaufsautomaten sowie die Fassade eines Einkaufszentrums anzuzünden. Sie sollen auch Hausfassaden in Ried und Neuhofen besprayt haben.