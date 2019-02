Börse Tokio schließt mit moderatem Plus

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Montag moderat zulegen können. Der Leitindex nimmt damit wieder Kurs auf die 21.000-Punkte-Marke, unter die der Nikkei zuletzt im Dezember gerutscht war.

Ansonsten blieb es an den asiatischen Börsen wegen der chinesischen Neujahrswoche ruhig. Mit Ausnahme von verkürztem Handel am Montag in Hongkong bleiben die Börsen in China bis Freitag geschlossen.

Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 95,38 Punkten oder 0,46 Prozent bei 20.883,77 Zählern. Der breiter gefasste Topix Index stieg um 16,70 Punkte oder 1,07 Prozent auf 1.581,33 Einheiten. 1.870 Kursgewinnern standen 197 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 36 Titel.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft an diesem Montag zum Auftakt ihres zweitägigen Besuchs in Tokio den japanischen Regierungschef Shinzo Abe. Wesentliches Thema bei der Unterredung von Merkel und Abe dürfte auch der Ausbau der guten bilateralen Wirtschaftskontakte sein.

Unter den Gewinnern im Nikkei zeigten sich mehrere Stahlwerte mit deutlichen Zuwächsen: Japan Steel Works bauten ein Plus von 3,55 Prozent, Mitsui E&S legten 4,61 Prozent zu und JFE stiegen um 4,05 Prozent. Ebenfalls klar fester zeigten sich Kobel Steel mit plus 2,60 Prozent.

Einen Kursrutsch gab es bei Sony-Papieren, die um mehr als 8 Prozent absackten. Das Geschäft mit der an sich sehr erfolgreichen PlayStation 4 lief im Vorjahr nicht so gut wie gewohnt. Es wurden deutlich weniger Konsolen verkauft und der Konzern musste mehr Geld für Werbung in die Hand nehmen.

Ganz ans untere Ende der Nikkei-Kurstafel rutschten die Papiere des auf Drucker und Elektronik spezialisierten Oki-Konzerns. Nach den aktuellen Neunmonatszahlen mit einem Umsatzrückgang setzte es ein Minus von 8,49 Prozent. Für das Gesamtjahr schraubte das Unternehmen ebenfalls die Umsatzerwartungen leicht herunter auf nunmehr 444 Mrd. Yen.

Der japanische Elektronikkonzern Panasonic hat nach einem Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal seine Prognose für das im März endende Geschäftsjahr ebenfalls gesenkt. Im Weihnachtsquartal fiel das Betriebsergebnis um 19 Prozent auf 97,6 Milliarden Yen. Die Aktie stieg dennoch um 0,86 Prozent.

