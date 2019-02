Trinkwasser durch ausgeronnene Gülle in OÖ verunreinigt

Steyr (APA) - In Ternberg (Bezirk Steyr-Land) ist Trinkwasser durch Gülle verunreinigt worden. Ein Landwirt pumpte mit seinen beiden Söhnen am Samstag Gülle von einer Grube über eine Forststraße in die andere. Dabei platzte der 1.000 Meter lange Schlauch in einer Senke zweimal und rund zehn Kubikmeter Jauche traten aus bzw. versickerten im Erdreich, berichtete die oö. Polizei am Montag.

In der Nacht auf Sonntag roch eine Mieterin des Nachbarn Gülle in der Dusche. Auch die 180 Stiere des benachbarten Betriebes tranken Sonntagfrüh nicht aus ihren Wasserbehältern. Ihr Besitzer roch ebenfalls Gülle, bemerkte die bräunliche Verfärbung des Wassers und sperrte einen Behälter ab. Die Feuerwehr reinigte einen der beiden Trinkwasserbehälter für die Tiere, so dass diese mit Wasser versorgt waren. Laut Informationen der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land ist das Grundwasser nicht betroffen, sondern die Verunreinigung nur oberflächlich.

Die Landwirtsfamilie war am Sonntag damit beschäftigt, die Gülle von der Forststraße zu entfernen und sei bemüht, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das Wasser kann derzeit lediglich als Nutzwasser gebraucht werden. Es werde nun beprobt, bis Trinkwasserqualität erreicht sei, hieß es aus der BH Steyr-Land zur APA. Auch drei Haushalte mit eigenem Brunnen würden überprüft. Die Gemeinde habe eine Information ausgesendet, dass das Wasser der Gemeinde zu verwenden sei.