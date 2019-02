Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.003,09 Punkten nach 2.991,05 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 12,04 Punkten bzw. 0,40 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld zeigte sich am Vormittag verhalten. Der ATX wurde jedoch von den deutlichen Kursgewinnen der OMV-Aktie gestützt, die um 2,43 Prozent auf 43,81 Euro anzogen. Die Titel des Öl- und Gaskonzerns machen rund 15 Prozent des Index aus. Die OMV wird am Mittwoch Geschäftszahlen für 2018 veröffentlichen.

Noch stärker legten im ATX nur die Titel der s Immo zu, die am Vormittag 2,85 Prozent auf 17,32 Euro stiegen. Im Spitzenfeld notierten außerdem UNIQA (plus 0,94 Prozent auf 8,09 Euro) und Telekom Austria (plus 0,76 Prozent auf 6,66 Euro).

Ans untere Ende des Leitindex rutschten dagegen die Anteilsscheine des Leiterplattenherstellers AT&S mit einem Minus von 1,36 Prozent auf 17,42 Euro. Unter den Index-Schwergewichten zeigten sich vor allem voestalpine (minus 0,54 Prozent auf 27,59 Euro) und Erste Group (minus 0,45 Prozent auf 30,86 Euro) schwach.

Die Marinomed-Aktien lagen an ihrem zweiten Handelstag am Vormittag ebenfalls im Minus und verloren 1,32 Prozent auf 75,00 Euro. Am Freitag waren die Titel des Wiener Biotechunternehmen bei ihren Börsendebüt mit 76,00 Euro aus dem Handel gegangen und hatten damit 1,33 Prozent zum Ausgabepreis von 75,00 Euro zugelegt.

Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf Daten zu den Erzeugerpreisen im Euroraum, Inflationszahlen aus Italien und US-Industriedaten liefern. Zudem steht der sentix-Konjunkturindikator am Programm.

Der ATX Prime notierte bei 1.519,68 Zählern und damit um 0,35 Prozent oder 5,24 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 15 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und sechs unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 293.597 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,39 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA099 2019-02-04/10:01