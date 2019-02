Ermittlungen nach Schüssen im Bezirk Melk

Ruprechtshofen (APA) - In Ruprechtshofen (Bezirk Melk) laufen nach mehreren Schüssen in der Nacht auf Samstag Ermittlungen. Fünf Patronenhülsen, die von einer Schreckschusspistole stammten, seien sichergestellt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Die Schüsse waren am späten Freitagabend vor einem Haus im Ortsteil Zinsenhof von Ruprechtshofen gefallen. Der 59-jährige Bewohner des Objektes erstattete Anzeige, teilte die Polizei mit. Die in der Folge sichergestellten Hülsen stammten von Knallpatronen. Hinweise in dem Fall werden an die Polizeiinspektion Mank (Tel.: 059133-3135) erbeten.