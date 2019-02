Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis im Plus

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Montagvormittag gestiegen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei um 0,61 Prozent höher bei 63,13 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag stand er zuletzt bei 62,75 Dollar.

Die Ölpreise knüpften damit an ihre Gewinne vom Freitag an. Zum Wochenschluss hatte sich die Stimmung am Ölmarkt nach anfänglichen Verlusten im Späthandel deutlich aufgehellt. Am Nachmittag hatten US-Konjunkturdaten Hinweise auf eine weiter robuste wirtschaftliche Entwicklung im größten Ölabnehmerland der Welt geliefert. Zudem meldete der Ölausrüster Baker Hughes am Abend, dass die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA deutlich gesunken ist. Demnach waren in der vergangenen Woche 847 Bohrlöcher in Betrieb und damit 15 weniger als in der Woche zuvor.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 60,93 Dollar pro Barrel gefallen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 61,19 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.311,17 Dollar (nach 1317,08 Dollar am Freitag) gehandelt.