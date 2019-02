Betrunkener bedrohte Lokalgast in Wien mit dem Umbringen

Wien (APA) - Ein betrunkener Mann hat am Sonntag in Wien-Donaustadt in einem Lokal einen Gast mit dem Umbringen bedroht. Der 33-jährige Serbe hatte bereits Lokalverbot, als er zu Mittag gleich zwei Polizeieinsätze binnen einer Stunde auslöste. Er wurde zunächst festgenommen und anschließend auf freiem Fuß angezeigt. Ein Alkohol-Test ergab 1,76 Promille, berichtete die Polizei am Montag.

In Begleitung zweier Frauen war der 33-Jährige gegen 11.30 Uhr in das Lokal in der Berresgasse gekommen. Weil er in dieser Gaststätte bereits ein Lokalverbot hatte, wurde er im Gegensatz zu den beiden Frauen nicht bedient. Als ihn der Kellner aufforderte zu gehen, versetzte ihm der Betrunkene eine Ohrfeige. Anschließend urinierte er vor dem Lokal auf die Straße, ehe er in ein Nachbarlokal ging. Die hinzugerufenen Polizisten sprachen mit allen Beteiligten. Der Kellner gab jedoch an, nicht verletzt zu sein, weshalb die Amtshandlung nach einem klärenden Gespräch beendet wurde.

Weniger als eine Stunde später wurde die Polizei erneut zum Lokal gerufen, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Der 33-Jährige war nämlich in dieses zurückgekehrt, hatte die Tür geöffnet und die Anwesenden beschimpft. Der Kellner forderte ihn erneut zum Gehen auf, ein Gast unterstützte ihn dabei. Dieser wurde vom Betrunkenen daraufhin bedroht. Sobald der Mann das Lokal verlassen würde, werde er ihn erschießen, beschied ihm der Serbe.

Die Polizei nahm den Mann im Nachbarlokal, in welches er sich bereits nach der ersten Auseinandersetzung begeben hatte, fest. Waffe hatte er keine bei sich. Er wurde schließlich wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.