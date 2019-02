Biathlon: Fourcade lässt Übersee-Weltcups aus

Paris (APA) - Biathlonstar Martin Fourcade lässt die beiden anstehenden Überseestationen im Weltcup aus. Das kündigte der Franzose am Montag auf Facebook an. Für ihn stehe statt der Reise nach Canmore (CAN) und Soldier Hollow (USA) intensives Training für die WM im März in Östersund auf dem Programm, so der fünffache Olympiasieger.

Im Weltcup wartet der siebenmalige Gesamtsieger bereits seit seinem zweiten Saisonsieg Mitte Dezember in Hochfilzen auf einen Einzel-Podestplatz. Derzeit liegt Fourcade nach 15 von 26 Saisonrennen fast 300 Punkte hinter dem Norweger Johannes Thingnes Bö (11 Siege in diesem Winter) an der zweiten Stelle.