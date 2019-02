Wettrennen um Börse in Oslo: Euronext prüft neues Gebot

Amsterdam (APA/dpa-AFX/Reuters) - Die Euronext will im Bieterwettkampf um die Börse in Oslo womöglich noch einmal nachlegen. Da der US-Rivale Nasdaq das ursprüngliche Gebot von Euronext offiziell um sieben norwegische Kronen je Aktie (0,72 Euro/Aktie) überbot, prüfen die Niederländer Optionen, ihre Offerte anzupassen, wie die Euronext am Montag in Amsterdam mitteilte.

Bisher bietet Euronext mit insgesamt rund 6,24 Mrd. norwegischen Kronen deutlich weniger für den Osloer Finanzhandelsplatz als Nasdaq mit gut 6,54 Mrd. Kronen. Die Amerikaner wollen sich den Zukauf 152 norwegische Kronen je Aktie kosten lassen.

Die Börse Oslo favorisiert im Bieterwettrennen die Offerte des US-Börsenbetreibers Nasdaq. Das umgerechnet 675 Mio. Euro schwere Gebot der Amerikaner sei für den norwegischen Kapitalmarkt sowie die an der Börse gelisteten Unternehmen besser als die Konkurrenzofferte der Mehrländerbörse Euronext, sagte der Chef der Börse Oslo, Bente Landsnes, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Aufsichtsrat der Oslo Bors VPS hat sich bereits für das Angebot der Nasdaq ausgesprochen. Auch die beiden größten Aktionäre der Börse in Oslo geben Nasdaq Rückendeckung. Nach eigenen Angaben kommt die US-Börse auf Zusagen für gut 35 Prozent der Anteile. Das Problem: Die Euronext hat sich bereits mehr gesichert. Sie spricht von einer Zustimmung von 50,5 Prozent der Aktionäre für das geringere, aber früher getätigte Gebot.

Das niederländische Unternehmen bleibt „entschlossen, die Börse in Oslo zu erwerben“, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Euronext bleibe in einem „konstruktiven Dialog mit den Anteilseignern, dem Aufsichtsrat sowie dem Management“.

Mit der Übernahme der Börse in Oslo wollen sich beide Börsenbetreiber stärker in Nordeuropa positionieren. „Wir haben die strategischen, industriellen und regionalen Argumente auf unserer Seite“, sagte Lauri Rosendahl, Präsident von Nasdaq Nordic, in einem Interview mit dem Finanzdienst Bloomberg. Nasdaq sei bereit für Gespräche mit Euronext.

Die Nasdaq betreibt seit der Übernahme des Unternehmens OMX bereits die Börsen in Dänemark, Finnland, Island, Schweden sowie den baltischen Staaten. Die Euronext betreibt unter anderem die Handelsplätze in Amsterdam, Brüssel, Lissabon und Paris. Zuletzt wurde auch die Börse in Irland übernommen. Die finale Entscheidung über die Übernahme der Börse in Oslo liegt beim norwegischen Finanzministerium, das bereits einen langwierigen Prozess in Aussicht gestellt hatte.

