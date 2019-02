Wiener Börse (Mittag) - ATX im Mittagshandel knapp im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag knapp im Plus tendiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.992,30 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 1,25 Punkten bzw. 0,04 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,08 Prozent, FTSE/London +0,27 Prozent und CAC-40/Paris -0,33 Prozent.

In einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld kam der heimische Leitindex ebenfalls kaum in die Gänge. Größere Impulse für den Handel blieben aus. Gut gesucht zeigten sich einige Immobilienaktien wie s Immo (plus 1,54 Prozent auf 17,10 Euro) und CA Immo (plus 0,71 Prozent auf 31,16 Euro) sowie die Ölwerte Schoeller-Bleckmann (plus 1,03 Prozent auf 68,95 Euro) und OMV (plus 0,87 Prozent auf 43,14 Euro).

Dagegen rutschten die Aktien von AT&S mit einem Minus von 1,70 Prozent auf 17,36 Euro ans ATX-Ende. Die Raiffeisen Centrobank (RCB) bleibt vorsichtig und bestätige ihre „Hold“-Empfehlung für die Titel. Ihr Kursziel liegt unverändert bei 20,00 Euro.

Die Marinomed-Aktie holten an ihrem zweiten Handelstag ihre Verluste aus dem Frühhandel auf und notierten zu Mittag unverändert bei 76,00 Euro. Am Freitag hatten die Titel bei ihrem Börsendebüt 1,33 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 75,00 Euro zugelegt.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.014,70 Punkten, das Tagestief lag gegen Mittag bei 2.989,21 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,03 Prozent höher bei 1.514,97 Punkten. Im prime market zeigten sich 17 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und drei unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 895.400 (Vortag: 819.903) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 25,02 (22,69) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 213.384 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,58 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA210 2019-02-04/12:11