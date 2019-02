Eishockey: Salzburg-Bezwinger München will Europas Krone erobern

Göteborg (APA/dpa) - Beim Gipfel in Göteborg will der EHC Red Bull München Europas Eishockey-Thron erobern. Selbst der favorisierte schwedische Endspiel-Dauergast Frölunda Indians soll den Semifinal-Bezwinger von Österreichs Meister Red Bull Salzburg auf seinen historischen Marsch durch die Königsklasse am Dienstagabend (19.00 Uhr/live ORF Sport+) nicht mehr aufhalten.

„Wir versuchen, dass wir sie niederkämpfen und niederrennen und am Schluss als Champion vom Eis gehen“, verkündete der deutsche Nationalspieler Konrad Abeltshauser. Die Münchner sind aber in ihrem ersten Endspiel in der Champions Hockey League (CHL) ein Überraschungsgast und damit Außenseiter. Mit Sparta Prag 2016/17 erreichte zuvor nur einmal eine nicht-nordische Mannschaft das CHL-Finale. Die ersten drei Auflagen gewannen ausnahmslos schwedische Clubs, in der vergangenen Saison war JYP Jyväskylä aus Finnland erfolgreich. Allein Frölunda sicherte sich bei drei Finalteilnahmen zweimal den Titel (2016, 2017). „Wir wissen, dass sie großartig sind. Sie sind eine Top-Organisation“, lobte München-Coach Don Jackson die Mannschaft seines schwedischen Trainer-Kontrahenten Roger Rönnberg.

Trotzdem flogen die Münchner am Montag mit immensem Selbstvertrauen in Schwedens zweitgrößte Stadt, Frölunda ist ein Stadtteil von Göteborg. Nach neun Siegen en suite in der Deutschen Eishockey Liga will man in der Multifunktionsarena Scandinavium auch die heimischen Indians in die Knie zwingen. „Der Weg ist noch nicht zu Ende, es gibt noch ein Spiel, und da werden wir alles reinhauen“, versprach Verteidiger Abeltshauser.

In der mit 12.044 Zuschauern ausverkauften Arena werden die 500 mitgereisten Fans aus Deutschland klar in der Minderheit sein. „Wir haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass die Champions League ein wichtiger Wettbewerb für uns ist. Und wir gehen immer an den Start, um zu gewinnen“, stellte Rönnberg klar, der ein „hartes Finale“ gegen die Bayern erwartete. „München ist ein sehr organisiertes, defensiv starkes Team mit einigen sehr talentierten Spielern.“

~ Bisherige Endspiele der Champions Hockey League (CHL): 2014/15 Lulea Hockey (SWE) - Frölunda Indians (SWE) 4:2 2015/16 Frölunda Indians - Kärpät Oulu (FIN) 2:1 2016/17 Frölunda Indians - Sparta Prag 4:3 n.V. 2017/18 JYP Jyväskylä (FIN) - Växjö Lakers (SWE) 2:0 ~