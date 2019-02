Leitbörsen in Fernost schließen moderat im Plus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Montag vor dem anstehenden chinesischen Jahreswechsel moderat zulegen können. Die chinesischen Märkte starten am Dienstag nach dem chinesischen Kalender in das Jahr des „Erd-Schweins“.

Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 95,38 Zähler oder 0,46 Prozent auf 20.883,77 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg bei verkürztem Handel um 59,47 Zähler (plus 0,21 Prozent) auf 27.990,21 Einheiten. In Shanghai wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Die chinesischen Börsen bleiben in Folge des Neujahrsfests diese Woche großteils geschlossen. Nur in Hongkong wird am Freitag wieder das Börsenparkett eröffnet. In Shanghai und Shenzhen geht es erst am kommenden Montag wieder los. Das gerade zu Ende gehende chinesische Jahr des „Hundes“ war für die Hongkonger Börse kein rühmliches - der Leitindex Hang Seng gab mehr als 10 Prozent nach. Grund dafür waren nicht zuletzt die US-Handelshemmnisse und eine sich einbremsende Wirtschaft in China.

Unter den Gewinnern in Tokio zeigten sich am Montag mehrere Stahlwerte mit deutlichen Zuwächsen: Japan Steel Works bauten ein Plus von 3,55 Prozent, Mitsui E&S legten 4,61 Prozent zu und JFE stiegen um 4,05 Prozent. Ebenfalls klar fester zeigten sich Kobe Steel mit plus 2,60 Prozent.

Einen Kursrutsch gab es im Nikkei bei Sony-Papieren, die um mehr als 8 Prozent absackten. Das Geschäft mit der an sich sehr erfolgreichen PlayStation 4 lief im Vorjahr nicht so gut wie gewohnt. Es wurden deutlich weniger Konsolen verkauft und der Konzern musste mehr Geld für Werbung in die Hand nehmen.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich moderat fester. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.582,74 Zählern mit plus 113,31 Punkten oder 0,31 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg 27,7 Zähler oder 0,47 Prozent auf 5.963,00 Einheiten.

In Australien legte der heute zu Ende gehende Untersuchungsausschuss („Royal Commission“) zum Verhalten der Finanz- und Versicherungsindustrie seinen Endbericht vor. So soll unter anderem eine neue Aufsichtsbehörde eingerichtet werden. Außerdem sollen sich Bankinstitute in 24 Fällen vor Gericht verantworten müssen. An der Börse versprühten die wichtigen Bankwerte vor Veröffentlichung des Berichts noch Optimismus - sie stiegen jeweils um knapp 1 Prozent.