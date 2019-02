Grazer „LKH 2000“ mit 712,3 Mio. Euro an Investitionen abgeschlossen

Graz (APA) - Das Projekt „LKH 2000“, die Generalsanierung des LKH Graz mit etlichen Neubauten, hat den Spitalstandort umfassend modernisiert. Insgesamt wurden in den vergangenen 25 Jahren mehr als 700 Millionen Euro investiert, die Kosten um 3,7 Prozent überschritten. Damit sei es finanziell eine „Punktlandung“ geworden, hielt KAGes-Vorstand Karlheinz Tscheliessnigg am Montag im Pressegespräch fest.

Auf dem Areal des LKH-Uniklinikums Graz sowie am neuen Spitalstandort im Grazer Westen wurden im vergangenen Vierteljahrhundert im Rahmen des LKH-2000-Projektes über 300 Einzelprojekte realisiert. Aus Sicht von Tscheliessnigg sei diese Modernisierung der medizinischen Infrastruktur „eine Erfolgsgeschichte“ und ein „Role Model für Österreich beziehungsweise ganz Europa“ geworden. Am Montag wurde die bestandene Abschlussprüfung durch das Land und den Bund, die sich an der Finanzierung zu jeweils 50 Prozent beteiligt hatten, vermeldet.

Insgesamt seien 712,3 Millionen Euro bis zum Abschluss im Dezember 2017 investiert worden, führte KAGes-Finanzvorstand Ernst Fartek im Rahmen des Pressegespräches aus. Die Kostenüberschreitung liege mit 3,7 Prozent im Rahmen der üblichen Zehn-Prozentregelung. Das Bauprojekt sei vom Landesrechnungshof und auch zweimal vom Bund geprüft und eine vertragskonforme Realisierung bescheinigt worden.

Die größten Einzelprojekte des LKH-2000-Projektes waren der Neubau des Standardkrankenhauses LKH Graz-West (rund 119,8 Mio. Euro) sowie der Um- und Zubau der Uniklinik für Innere Medizin (116,9 Mio. Euro), aber auch der Neubau der Versorgungszentrale (98,9 Mio. Euro), des Technischen Zentrums (73,9 Mio. Euro), die Errichtung eines Versorgungs-Tunnelsystems (82,1 Mio. Euro) und zahlreiche Zu-, Um- und Neubauten von Klinikgebäuden zählen dazu. Das Ganze wurde „im laufenden Patientenbetrieb“ durchgeführt, wie Fartek hervorhob.

Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) zeigte sich über den finanziellen Abschluss erfreut: „Solche Punktlandungen sind nicht selbstverständlich.“ Weitere Geldflüsse vonseiten des Landes und des Bundes werden allerdings notwendig bleiben. Momentan baue man bereits am LKH-2020-Projekt mit dem größten Brocken des Neubaus der Chirurgie und sei bereits in intensiven Planungsarbeiten für das Folgeprojekt „2030“. „Es gibt rasante Entwicklungen und permanente neue Anforderungen, die wir einfach brauchen, um bei der Gesundheitsversorgung, Forschung und Lehre am Puls der Zeit zu bleiben“, kündigte Drexler an.

„Die Entwicklung bleibt nicht stehen“, betonte auch der Rektor der Med-Uni Graz, Hellmut Samonigg. Man werde „Schulter an Schulter mit der KAGes beim Bund weiter kämpfen, dass wir weiter entsprechendes Geld zum Wohle der Patienten und der Weiterentwicklung der Medizin nach Graz bringen“, kündigte der Rektor an.