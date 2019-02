Deutschland stellt Venezuela humanitäre Hilfe in Aussicht

Berlin/Caracas/Europa-weit (APA/AFP/Reuters) - Berlin stellt nach der Anerkennung von Oppositionsführer Juan Guaidós als Übergangspräsidenten Venezuela humanitäre Hilfe in Aussicht. Die Sorge der Bundesregierung gelte weiterhin den Menschen in Venezuela, die unter der dramatischen Versorgungslage litten, erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag.

Um der Bevölkerung zu helfen, die unter der dramatischen Versorgungslage leide, werde die Regierung fünf Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen, sobald die politischen Rahmenbedingungen in Venezuela dies zuließen, so Maas. Guaidó war am Montagvormittag von mehreren EU-Staaten, darunter Spanien, Frankreich, Großbritannien und Österreich als Interimspräsident anerkannt worden, nachdem Staatschef Nicolás Maduro ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten für die Ausrufung von Neuwahlen hatte verstreichen lassen. Eine Erklärung der Niederlande folgte um die Mittagszeit. Der Kreml kritisierte, die Versuche, „die gesetzeswidrige Machtergreifung“ zu legitimieren, seien eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas.

Eine gemeinsame Position der Europäischen Union gegenüber dem Machtkampf in Venezuela fehlt bisher. Die EU-Außenminister hatten sich bei ihrem Treffen am Donnerstag und Freitag vergangener Woche in Bukarest nicht einigen können. Widerstand gegen eine gemeinsame Anerkennung des venezolanischen Oppositionspolitikers Guaidó durch alle 28 Mitgliedstaaten leistete nach Angaben von Diplomaten Italien.

Am Montag gab es einen neuen Anlauf für eine Einigung. Der Auswärtige Dienst der EU schickte einen Entwurf für eine Erklärung an die Mitgliedstaaten, der dem Vernehmen nach allerdings keine gemeinsame Anerkennung mehr vorsieht. Bis 13.00 Uhr läuft nun eine Schweigeperiode. Erhebt keine Regierung Einspruch, wird die Erklärung voraussichtlich am Nachmittag veröffentlicht.

Im Machtkampf in Venezuela hatte sich Parlamentspräsident Guaidó von der sozialdemokratischen Mitte-Partei Voluntad Popular (VP, Volkswille) am 23. Jänner zum Übergangspräsidenten erklärt. Für sein Vorgehen gegen den seit Jahren amtierenden linksnationalistischen Staatschef Maduro erhielt er umgehend die Unterstützung Washingtons. Die westlichen Staaten werfen Maduro vor, die Demokratie in seinem Land ausgehöhlt zu haben und die Opposition zu unterdrücken.