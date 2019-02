Wiener Rentenmarkt startet behauptet in die Woche

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt ist am Montag kaum verändert in die Woche gestartet. Die Kurse der wichtigsten Benchmark-Anleihen bewegten sich am Vormittag in der Nähe der Vortagesstände. Auch deutsche Bundesanleihen bewegten sich kaum von der Stelle.

Die am Vormittag gemeldeten Konjunkturdaten aus Europa wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Impulse werden erst von den am Nachmittag anstehenden US-Daten erwartet. Angesetzt sind am Nachmittag Zahlen zu den Auftragseingängen der Industrie.

Generell dürfte der Fokus der Marktteilnehmer in dieser Woche vor allem auf US-Daten liegen. Eine Vielzahl von Daten die wegen des „shutdown“ nicht termingerecht publiziert werden konnten, werden möglicherweise in der laufenden Woche veröffentlicht, schreiben die Analysten der Helaba.

Heute um 12:20 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,49 um 1 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,50. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,64, das Tagestief bei 165,30. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 34 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 183.434 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,23 (zuletzt: 1,23) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,38 (0,38) Prozent, die fünfjährige mit -0,21 (-0,21) Prozent und die zweijährige lag bei -0,46 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 18 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 3 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 105,30 105,62 1,23 46 106,97 Bund 28/01 10 0,75 103,26 103,31 0,38 33 103,43 Bund 23/03 5 0,00 100,95 101,12 -0,21 18 101,05 Bund 20/01 2 3,90 106,28 106,45 -0,46 3 106,35 ~