Brexit - EU-Kommission: Kein Treffen Juncker-May bisher

Brüssel (APA) - Bisher gibt es keinen Termin für ein allfälliges weiteres Treffen zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel über die weitere Entwicklung beim Brexit. Angesprochen auf Berichte in britischen Medien, dass May gegen Wochenende nach Brüssel kommt, sagte die Sprecherin, sie könne das nicht bestätigen.

„Was ich sagen kann, wir sind im Kontakt mit Großbritannien. Aber ich kann zu diesem Zeitpunkt kein Treffen bestätigen“. Doch stehe die Tür Junckers immer offen. Der Präsident sei bereit, der Premierministerin zuzuhören.

May hatte zuletzt angekündigt, den Austrittsvertrag neu verhandeln zu wollen, vor allem den damit verbundenen Backstop. Dies war von den EU-Spitzen einerseits sowie auch von den Mitgliedsstaaten dezidiert abgelehnt worden.

In britischen Medien war auch über eine Reise von May in die baltischen Staaten und Polen berichtet worden, um die Haltung gegen ein Wiederverhandeln des Brexit-Vertrags aufzuweichen. Dabei sollte auch die Rolle von 900 britischen in Estland, Lettland, Litauen und Polen stationierten Soldaten ins Feld geführt werden. Offiziell wurde dies aber nicht bestätigt.