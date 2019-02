Venezuela-Krise - Mattarella rügt italienische Regierung

Rom/Caracas (APA) - Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat der Regierung in Rom auf die Finger geklopft, die im Gegensatz zur österreichischen Bundesregierung und mehreren anderen EU-Staaten den venezolanischen Oppositionspolitiker Juan Guaidó bisher nicht als Interimspräsidenten anerkannt hat. Mattarella rief am Montag in Bezug auf die Haltung Italiens gegenüber der Venezuela-Krise zu „Klarheit“ auf.

„Es darf keine Ungewissheit bei der Wahl zwischen dem Willen des Volkes und der Forderung nach authentischer Demokratie einerseits und Gewalt andererseits geben“, so Mattarella in einer Stellungnahme. Er rügte somit die italienische Regierung, die in Sachen Anerkennung Guaidós gespalten ist.

Mattarellas Stellungnahme löste Beifall unter den italienischen Oppositionsparteien aus. „Ich empfinde Scham aufgrund der italienischen Position. Schluss mit Maduros Diktatur“, kommentierte Italiens Ex-Premier Matteo Renzi auf Twitter.

Die oppositionellen Sozialdemokraten (PD, Partito Democratico), zu denen Renzi gehört, appellierten an die Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, sofort einen vom Parlament in Rom eingereichten Antrag anzunehmen, mit dem das Kabinett zur Anerkennung Guaidós verpflichtet werden soll. Italien drohe andernfalls die Isolierung, da eine ganze Reihe von EU-Staaten Guaidó bereits anerkannt haben. „Die Position Italiens ist inakzeptabel“, kritisierte die PD-Parlamentarierin Lia Quartapelle.