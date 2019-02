Frankfurter Rentenmarkt tendiert etwas schwächer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 165,47 Punkte. Die Rendite zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,16 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone bewegten sich die Kurse kaum.

Die Anleihen knüpften an die Kursverluste vom Freitag an. Robuste US-Konjunkturdaten hatten die Anleihen belastet.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Anleihen am Montag nicht belasten. Der vom Finanzdienstleister Sentix erhobene Konjunkturindikator war auf den tiefsten Stand seit November 2014 gefallen. Vor allem die unklare Lage um den Brexit sei für die Verluste verantwortlich. Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zu den Auftragseingängen in der Industrie auf dem Kalender.