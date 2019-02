Venezuela-Krise - Guaidó: „Hoffe, dass Europa schlagkräftiger wird“

Wien/Caracas (APA) - Der selbsternannte Interimspräsident Venezuelas, Juan Guaidó, hat in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „profil“ verstärkte Unterstützung durch die EU gefordert. „Ich hoffe mit jedem Tag mehr darauf, dass Europa schlagkräftiger wird“, so der 35-Jährige in der Online-Ausgabe am Montag. Der ehemalige UNO-Berichterstatter Jean Ziegler sieht Guaidos Aufstieg hingegen kritisch.

„Es ist haargenau die gleiche Strategie wie 1973 gegen das demokratische Chile: Die USA wollen mit einem mörderischen Wirtschaftskrieg die Regierung stürzen, um in Venezuela ans Erdöl zu gelangen“, sagte er im Interview mit der Schweizer Tageszeitung „Blick“ vergangenen Donnerstag. Der amtierende Präsident Nicolás Maduro sei 2018 in fairen und von der UNO überwachten Wahlen zum Präsidenten gewählt worden, gegen ihn laufe im Westen eine „unglaubliche Diffamierungskampagne“.

Guaido hält hingegen seine Anerkennung als Interimspräsident durch die EU-Mitgliedstaaten für „gerecht“ und ein Signal an jene Venezolaner, „die durchhalten, obwohl der Kampf sehr brutal war“. Bisher sei es schwierig gewesen, Europa auf die Krise Venezuelas aufmerksam zu machen, sagte er dem „profil“ gegenüber. „Venezuela blutet aus, weil die Menschen wegen Mangel an Essen und Medizin scharenweise das Land verlassen“, so Guaidó.

Der Politiker der sozialdemokratischen Mitte-Partei Voluntad Popular (VP, zu Deutsch: Volkswille) sprach sich für schärfere EU-Sanktionen gegen die Regierung Maduro aus. „Es gibt Zweifel in Europa, ob die Sanktionen effektiv waren oder nicht. Ich denke, der jetzige Prozess zeigt, dass sie sehr nützlich waren“, erklärte er.

Ziegler, Soziologe und Ex-Mitglied des Genfer Nationalrates, führt hingegen die Massenflucht aus Venezuela auf die internationalen Sanktionen gegen das Land zurück, wegen derer es an Nahrung und Medikamenten fehle. Diesen hätten sich die EU und die Schweiz angeschlossen, weil sie „Lakaien der USA“ seien. Zu den UNO-Berichten über Folter, Vergewaltigungen und Mord an Oppositionellen sagte er, dass Polizeiwillkür vorkomme und „in jedem Fall vorbehaltlos zu verurteilen sei“. Maduro würde bestimmt keine Folter legitimieren, so sein Einschätzung. Unter ihm und seinem Vorgänger Hugo Chávez habe eine soziale Revolution stattgefunden, erklärte der ehemalige UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. „Der Anteil der permanent Unterernährten von früher 28 Prozent konnte komplett eliminiert werden.“

„Als Intellektueller stehe ich hinter der Regierung, weil sie demokratisch gewählt worden ist und weil die Bolivarische Revolution neun Millionen Menschen aus dem extremen Elend befreit hat“, so der Soziologe. „Abgesehen davon ist mir ein Arbeiter und Gewerkschafter aus Venezuela viel sympathischer als ein Geldsack aus Zürich“, räumte er ein.

Parlamentspräsident Guaidó hatte sich vor eineinhalb Wochen zum Übergangsstaatsoberhaupt erklärt, nachdem die von der Opposition dominierte und entmachtete venezolanische Nationalversammlung die Wiederwahl von Maduro zum Präsidenten für ungültig befunden hatte. Unter anderen erkannten die USA und das EU-Parlament Guaidó an, mehrere EU-Mitgliedstaaten stellten Maduro ein Ultimatum zur Ausrufung von Neuwahlen. Der amtierende Staatschef bezeichnete Guaidó als eine Marionette der USA und ließ die Frist am Wochenende verstreichen. Daraufhin erkannten mehrere EU-Staaten, darunter Österreich, Guaidó als Übergangspräsidenten an, der Neuwahlen in die Wege leiten solle.

Sollten diese stattfinden, würden sie unter „qualifizierter internationaler Beobachtung“ abgehalten werden, versprach Guaido dem „profil“ gegenüber. Er glaube, dass Europa dabei eine wichtige Rolle spielen werde.

