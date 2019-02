Venezuela-Krise - Maduro bittet Papst um Hilfe für Dialog

Rom/Caracas/Vatikanstadt (APA) - Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat Papst Franziskus in einem Brief aufgerufen, den Dialog in seinem Land zu fördern. Er selber handle mit seinem politischen Einsatz „im Dienst Christi“, so Maduro im Interview mit dem italienischen TV-Sender Sky Tg 24.

„Ich bitte den Papst, sich einzusetzen, um uns auf dem Weg des Dialogs zu helfen. Wir hoffen auf eine positive Antwort“, so Maduro. Papst Franziskus hatte sich wiederholt für eine friedliche Lösung der Krise und die Einhaltung der Menschenrechte in Venezuela ausgesprochen.

In Venezuela spielt sich derzeit ein Machtkampf ab. Der Chef des entmachteten Parlaments, Juan Guaidó, hatte sich zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes ernannt und Präsident Maduro offen herausgefordert. Zwar verfügt Guaidó international bereits über erheblichen Rückhalt, in Venezuela selbst hat er bisher aber keine Machtposition. Der entscheidende Faktor in Venezuela ist das Militär, das bisher treu zu Maduro steht.