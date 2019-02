Skispringen: IOC-Präsident Bach über Nykänen: „Legende seines Sports“

Aare (APA/dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach hat seine Trauer über den Tod des früheren finnischen Skispringers Matti Nykänen ausgedrückt. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden“, teilte Bach in einem Statement am Montag mit. Nykänen war in der Nacht auf Montag im Alter von 55 Jahren gestorben.

„Matti Nykänen war einer der erfolgreichsten Skispringer der Geschichte mit vier olympischen Goldmedaillen, an dessen großartige Leistungen ich mich sehr gut erinnere. Er ist eine Legende seines Sports“, betonte der deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Gian Franco Kasper, der Präsident des Internationalen Skiverbandes (FIS), äußerte sich am Montagnachmittag bei der alpinen Ski-WM in Aare zum Tod von Nykänen. „Wir sind sehr traurig, das zu hören. Er ist einer unsere größten Botschafter für den Sport mit all seinen Medaillen und Kugelgewinnen. Es ist traurig, aber das ist das Leben. Er hat sein Leben genossen, nachdem er seine Karriere beendet hatte“, sagte der 75-jährige Schweizer. Beim Skisprung-Weltcup am kommenden Wochenende in Lahti wird es eine Erinnerungsveranstaltung für Nykänen geben.