Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Mehrere EU-Staaten erkennen Guaido als Präsident von Venezuela an

Caracas - Im Land Venezuela in Südamerika streiten Präsident Nicolas Maduro und seine politischen Gegner um die Macht. Der Anführer der Gegner von Präsident Maduro ist Juan Guaido. Er hat sich vor rund 2 Wochen selbst zum Präsidenten ernannt. Die USA und viele Nachbar-Staaten unterstützen Juan Guaido. Jetzt haben auch die EU-Länder Österreich, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Schweden, Dänemark und Deutschland Juan Guaido als Übergangs-Präsident anerkannt. Das heißt, sie erkennen Guaido bis zur nächsten Wahl als Präsident von Venezuela an.

Überschwemmungen in Australien lösten Krokodil-Alarm aus

Cairns - In einigen Gebieten in Australien hat es in nur wenigen Tagen so viel geregnet wie sonst in 100 Jahren. Dadurch kam es zu Überschwemmungen. Die Menschen mussten sich auf die Dächer ihrer Häuser in Sicherheit bringen. Das Militär ist im Großeinsatz und hat viele Menschen von den Dächern gerettet. Weil das Wasser so hoch angestiegen ist, schwimmen jetzt auch Krokodile in den überfluteten Gebieten zwischen den Häusern umher. Bis Donnerstag soll es weiterhin so extrem stark regnen.

Die New England Patriots haben den Super Bowl gewonnen

Atlanta - Die New England Patriots haben in den USA den Super Bowl gewonnen. Der Super Bowl ist das Finale der Meisterschaft im American Football. Die New England Patriots gewannen gegen die Los Angeles Rams mit 13:3 Punkten. Die New England Patriots haben den Super Bowl nun schon zum 6. Mal gewonnen. Tom Brady, der Quarterback der New England Patriots, hat damit einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist der erste Spieler, der den Super Bowl 6 Mal gewonnen hat.

Erklärung: American Football

Die Sport-Art American Football ist in den USA sehr beliebt. 2 Mannschaften spielen auf einem Feld gegeneinander. Jede Mannschaft muss ihren Bereich verteidigen. Die andere Mannschaft muss versuchen, einen Ei-förmigen Ball im Feld weit nach vorne zu bringen. Die Spieler können den Ball schießen oder auch selbst nach vorne tragen. Dabei darf man den Gegen-Spieler auch festhalten und umschmeißen. In Europa gibt es ein ähnliches Spiel. Es heißt Rugby.

Erklärung: Quarterback

Der Quarterback ist ein sehr wichtiger Spieler bei einer American Football Mannschaft. Er wirft den anderen Spielern den Ball zu. Die anderen Spieler laufen dann mit dem Ball und versuchen, Punkte zu erzielen.

In Schweden beginnt die Ski-WM

Aare/Wien - Am Montagabend beginnt in Schweden im Ort Aare die Ski-WM. Die WM wird von 4. Februar bis zum 17. Februar stattfinden. Österreich nimmt mit 14 Herren und 12 Damen an den verschiedenen Wettbewerben teil. Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) will bei der WM 7 bis 8 Medaillen gewinnen. Die erste Chance eine Medaille zu gewinnen, gibt es für Österreich am Dienstag beim Super-G der Damen. Die Herren haben am Mittwoch beim Super-G die Chance auf Medaillen.

Erklärung: Super-G

Super-G ist eine Abkürzung für den englischen Begriff „Super Giant Slalom“. Auf Deutsch heißt das: Super-Riesen-Slalom. Der Super-G ist nach der Abfahrt das zweitschnellste Rennen im Ski-Sport. Die Strecke ist kürzer als bei der Abfahrt und man muss mehr Kurven fahren.

