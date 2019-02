Rekordzahl bei Kandidatur für ukrainische Präsidentenwahl

Kiew (APA/dpa) - Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl haben so viele Ukrainer wie noch nie zuvor in der jüngeren Geschichte des Landes ihre Kandidatur erklärt. Offiziell seien bisher 28 Kandidaten registriert worden, berichteten ukrainische Medien am Montag. Der Rekord lag bisher bei 26 Anwärtern im Jahr 2004.

Allein am letzten Abgabetag reichten 17 Anwärter, darunter auch Amtsinhaber Petro Poroschenko, ihre Unterlagen ein. Insgesamt hatten sich 89 Männer und Frauen beworben, zahlreiche Anträge wurden bereits abgelehnt.

Die Wahlkommission in Kiew hat noch bis einschließlich kommenden Freitag Zeit, um über die restlichen Bewerbungen zu entscheiden. Amtsinhaber Poroschenko muss bei der Abstimmung um seine Wiederwahl fürchten. In aktuellen Umfragen liegt der Komiker Wladimir Selenski vor Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko. Poroschenko liegt abgeschlagen auf dem dritten Platz. Der erste Wahlgang findet am 31. März statt. Eine Stichwahl gilt als sehr wahrscheinlich.