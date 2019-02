Schüler aus Niederösterreich bei Skiunfall in Kärnten schwer verletzt

Hermagor/Wien/Mödling (APA) - Ein zehn Jahre alter Bub aus dem Bezirk Mödling ist am Montag bei einem Skiunfall am Kärntner Nassfeld (Bezirk Hermagor) schwer verletzt worden. Der Schüler war laut Polizei gegen eine am Pistenrand stehende Wienerin geprallt. Beide Skifahrer stürzten, wobei auch die 52-Jährige verletzt wurde. Nach der Bergung wurden die Verletzten per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Villach eingeliefert.