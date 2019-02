Hotelier ließ Hecke auf Nachbargrund radikal stutzen: Diversion

Salzburg/Zell am See (APA) - Im fortgesetzten Prozess am Landesgericht Salzburg gegen einen Hotelier aus Zell am See, der eine Hecke eines Nachbarn radikal hat kürzen lassen, hat der Richter am Montag eine Diversion angeboten. Das Strafverfahren soll unter Bestimmung einer zweijährigen Probezeit eingesellt werden, sobald der Beschuldigte 2.940 Euro an Schadenersatz sowie die Gerichts- und Gutachterkosten bezahlt hat.

Der Diversionsvorschlag ist laut Gerichtssprecher Peter Egger nicht rechtskräftig. Der Angeklagte war zwar damit einverstanden. Die Staatsanwaltschaft, die den Mann wegen schwerer Sachbeschädigung angeklagt hatte, sprach sich aber dagegen aus. Der Hotelier hat die Verantwortung für den Vorfall übernommen. Da er gerichtlich unbescholten ist, ging Richter Christian Hochhauser mit einer Diversion vor.

Am ersten Prozesstag im August 2018 hatte der Rechtsanwalt des Geschädigten den Schaden mit 30.000 Euro beziffert. Der Hotelier hatte im Juni 2018 eine Gartenbaufirma beauftragt, am Nachbargrundstück auf der anderen Straßenseite eine vier Meter hohe Hecke auf rund einen Meter zusammen zu stutzen.

„Ein Radikalschnitt mit der Motorsäge“ beklagte der Sohn der Hauseigentümer. „Dabei ist die Hecke unser Ein und Alles gewesen.“ Als vor einigen Jahren mit dem Bau des 2016 eröffneten Hotels begonnen wurde, hätten seine Eltern den einst knapp zwei Meter hohen Zaun als Sicht- und Lärmschutz weiter wachsen lassen.

Der Hotelier bekannte sich schuldig, zog aber die Höhe des angerichteten Schadens in Zweifel. „Der komplette Ausblick von drei Suiten war versperrt. In die Zimmer ist kaum Licht gefallen“, schilderte er. „Ich habe das als existenzbedrohend für mich und meine Familie gesehen. Ich habe sicher nicht böswillig gehandelt.“ Die Hecken seien fachgerecht geschnitten worden. Er habe damals angeordnet, dass nur das Unkraut, nicht aber die Kulturhecken gekürzt werden dürften, erklärte der Beschuldigte.