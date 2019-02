Formel 1: Red Bull und Mercedes präsentieren Boliden am 13. Februar

Wien (APA) - Das Formel-1-Team Red Bull Racing wird seinen neuen RB15-Boliden am 13. Februar präsentieren, teilte der britisch-österreichische Rennstall am Montag via Twitter mit. Die Präsentation geht damit am selben Tag über die Bühne wie jene des Weltmeisterteams Mercedes. Der neue „Silberpfeil“ soll direkt im Rahmen des Shakedowns in Silverstone enthüllt werden. Die Saison startet am 17. März in Melbourne.