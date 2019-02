Deutsche Stromnetzbetreiber rechnen mit 20 Mrd. Euro mehr für Ausbau

Essen (APA/Reuters) - Die deutschen Stromnetzbetreiber rechnen mit deutlich höheren Kosten durch den für die Energiewende notwendigen Netzausbau. Die Summe belaufe sich in den kommenden zwölf Jahren auf insgesamt mindestens 52 Mrd. Euro, teilten die vier Übertragungsnetzbetreiber Amprion, 50Hertz, Tennet und Transnet-BW in ihrem am Montag veröffentlichten Entwurf des Netzentwicklungsplans 2030.

Das sind bis zu 20 Mrd. Euro mehr als in früheren Schätzungen. Die Summe beziehe sich allein auf die Leitungen an Land. Für die Anbindung der Windparks auf hoher See könnten noch mal 18 bis 27 Mrd. Euro hinzukommen.

Die deutsche Infrastrukturbehörde, die Bundesnetzagentur, muss die Pläne noch prüfen. „Wir werden uns das ganz genau anschauen“, kündigte der Vize-Präsident der Behörde, Peter Franke, auf einer Energiekonferenz in Essen an. So werde geprüft, ob vorhandene Trassen ausreichend genutzt würden. In der Vergangenheit habe die Bundesnetzagentur die Kostenschätzungen der Betreiber teilweise um bis zu ein Drittel gekürzt. Durch den Netzausbau soll das Ziel der deutschen Bundesregierung abgesichert werden, den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2030 auf 65 Prozent von zuletzt gut 40 Prozent zu steigern. Die Kosten werden auf die Stromkunden umgelegt.

Grund für die neuen Schätzungen seien etwa gestiegene Kosten für die Anlagen und Grundstücke sowie zusätzlich benötigte Netze, erklärten die Betreiber. So erforderte der geplante Ökostromausbau bei gleichzeitiger Verringerung der Kohleverstromung zwei zusätzliche Trassen, die Strom von Schleswig-Holstein über Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis nach Baden-Württemberg auf einer Gesamtlänge von rund 1.160 Kilometer transportieren.