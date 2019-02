Ski-WM: Shiffrin hat „große Ziele“ in Aare 2- Verzicht auf Abfahrt

Aare (APA) - Mikaela Shiffrin wird auf einen Start bei der WM-Abfahrt am Sonntag (12.30 Uhr) verzichten. Das bestätigte am Montag nach dem ersten Abfahrtstraining, das Shiffrin ausließ, der US-Skiverband. Über ein Antreten in der Kombination wolle Shiffrin am Dienstag nach dem Super-G entscheiden und sich zu diesem Zeitpunkt dazu äußern.