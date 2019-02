Venezuelas Regierung kritisiert EU-Länder wegen Anerkennung Guaidós

Caracas/Berlin (APA/dpa) - Die venezolanische Regierung hat die Anerkennung des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó durch eine Reihe europäischer Staaten scharf kritisiert. „Die Souveränität des venezolanischen Volkes hängt nicht von der Anerkennung irgendwelcher ausländischen Regierungen ab“, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des Außenministeriums in Caracas.

Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien und mehrere andere EU-Länder hatten nach dem Ablauf eines Ultimatums an den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro dessen Gegenspieler Guaidó als legitimen Interimspräsidenten anerkannt. „Der Grad der Unterwerfung dieser Regierungen unter die Kriegspolitik der US-Regierung gegen Venezuela ist alarmierend“, hieß es in der Erklärung des Außenministeriums weiter.

Die Regierung kündigte an, nun die Beziehungen zu den europäischen Staaten, die Guaidó unterstützen, auf den Prüfstand zu stellen. Maduro hatte die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten bereits abgebrochen, nachdem die US-Regierung vor knapp zwei Wochen Guaidó als rechtmäßigen Übergangspräsident anerkannt hatte.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) rief unterdessen alle Beteiligten des Machtkampfs in Venezuela zum Gewaltverzicht auf. „Insbesondere die tödliche Gewalt gegen Zivilisten durch staatliche Ordnungskräfte muss aufhören“, betonte er am Montag in Berlin.

Das weitere deutsche Vorgehen will der Außenminister nun mit der internationalen Staatengemeinschaft absprechen. Maas kündigte an, dass er am Mittwoch nach Washington reisen werde. Am Rande einer Anti-IS-Konferenz wolle er dort mit John Bolton, dem Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, zusammenkommen. Tags darauf werde Deutschland auch an einem ersten Treffen der internationalen Venezuela-Kontaktgruppe in Uruguays Hauptstadt Montevideo teilnehmen.