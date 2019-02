Burschenschaft Teutonia - Bösch-Distanzierung für Nehammer notwendig

Wien (APA) - ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hat die Distanzierung des FPÖ-Verteidigungssprechers Reinhard Bösch vom Begriff „Ostmark“, den dessen Burschenschaft Teutonia verwendet hatte, als „notwendig“ bezeichnet.

„Abgeordnete im Parlament der Republik Österreich müssen sich bewusst sein, dass das so nicht geht, deshalb war eine Distanzierung unausweichlich. Wir verurteilen dieses Gedankengut und jegliche Verharmlosung der NS-Zeit“, sagte Nehammer in einer Aussendung. Die Verwendung des Begriffs „Ostmark“ für Österreich sei „völlig inakzeptabel und verharmlost das NS-Regime. Ein Anstreifen an NS-Gedankengut werden wir nicht tolerieren.“

