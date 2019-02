US-Börsen im Frühhandel uneinheitlich

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Montag ohne klare Tendenz in die Handelswoche gestartet. Grund für die verhaltene Börsenstimmung könnte sein, dass die Impulse aus Asien fehlen - die Börsen in China pausieren wegen der morgen beginnenden chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten fast die gesamte Woche. Auch auch von Europas Leitindizes fehlte heute die klare Richtung.

Gegen 15.45 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 34,48 Einheiten oder 0,14 Prozent auf 25.029,41 Zähler. Der S&P-500 Index verlor 1,13 Punkte oder 0,04 Prozent auf 2.705,40 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite Index gewann unterdessen 37,86 Punkte oder 0,52 Prozent auf 7.301,73 Einheiten.

An der Konjunkturdatenfront wurden die Auftragseingänge aus der US-Industrie für November veröffentlicht. Im Vergleich zum Vormonat ging die Produktion um 0,6 Prozent zurück. Volkswirte hatten unterdessen einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Bei den Einzelwerten an den US-Börsen steht für Investoren die Berichtssaison im Vordergrund. Höhepunkt zum Wochenstart ist die nachbörsliche Zahlenvorlage des Tech-Giganten und Google-Mutterkonzerns Alphabet. Ebenfalls nachbörslich, jedoch weniger prominent, stehen der Biotechriese Gilead und der Festplattenproduzent Seagate auf dem Programm.

Im frühen Handel am Montag zeigten sich Pharmawerte deutlich schwächer. Pfizer verloren 1,63 Prozent und Merck gaben 0,61 Prozent nach. Bei Allergan aus dem S&P-100 waren es sogar knapp minus 2 Prozent. Mit deutlich schwächerer Tendenz notierte auch der Spielekonzern Electronic Arts - er wird am 6. Februar mit Drittquartalszahlen aufhorchen lassen.

Andere Werte aus der Technologiebranche fanden sich dagegen unter den Gewinnern im frühen Handel. Adobe stiegen um 2 Prozent und Apple um 1,86 Prozent. Bei Microsoft waren es 1,34 Prozent Plus.

Tesla investiert in Energiespeicher-Technologie, mit der man Elektroautos künftig in Sekunden aufladen können soll. Der Elektro-Autobauer kauft den Kondensator-Spezialisten Maxwell Technologies und bezahlt dafür mit eigenen Aktien. Die Maxwell-Aktie sprang an der Technologiebörse Nasdaq um knapp 50 Prozent nach oben.

