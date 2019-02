Wiener Börse (Einheitswerte) - Vier Gewinner, keine Verlierer

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Montag vier Kursgewinnern zwei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Kursverlierer gab es keine. Meistgehandelte Titel waren Oberbank-Stämme mit 1.739 Aktien (Einfachzählung).

Die größten Gewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umwelttechnik mit plus 2,90 Prozent auf 14,20 Euro (281 Aktien), Manner mit plus 0,69 Prozent auf 73,00 Euro (136 Aktien) und Oberbank-Vorzüge mit plus 0,58 Prozent auf 87,00 Euro (1.015 Aktien).

Im direct market plus brachen Sanochemia um 6,43 Prozent auf 1,31 Euro (5.000 Aktien) ein und Startup300 verloren 4,00 Prozent auf 8,40 Euro (410 Aktien).