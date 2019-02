Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis deutlich schwächer

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel deutlich schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 54,00 Dollar und damit um 2,28 Prozent weniger als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 62,01 Dollar gehandelt.

Nachdem die Ölpreise am Vormittag zunächst noch an ihre Gewinne vom Freitag anknüpften hatten können, trübte sich die Stimmung am Nachmittag ein. Am Freitag hatten US-Konjunkturdaten Hinweise auf eine weiter robuste wirtschaftliche Entwicklung im größten Ölabnehmerland der Welt geliefert. Zudem meldete der Ölausrüster Baker Hughes am Abend, dass die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA deutlich gesunken ist. Demnach waren in der vergangenen Woche 847 Bohrlöcher in Betrieb und damit 15 weniger als in der Woche zuvor. „Dies spricht für eine weniger stark steigende US-Ölproduktion“, erläutern die Analysten der Commerzbank. Zudem hätten Umfragen von Reuters und Bloomberg auf eine deutliche gesunkene Fördermenge der OPEC-Staaten hingedeutet.

Der Goldpreis in London bei 1.313,66 Dollar und damit unter dem Schlusskurs von Freitag von 1.317,07 Dollar. „Gold scheint nach dem starken Preisanstieg seit Mitte Dezember in eine Konsolidierungsphase eingetreten zu sein“, analysieren die Rohstoffexperten der Commerzbank.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 62,01 62,75 -1,18 WTI 54,00 55,26 -2,28 OPEC-Daily 60,93 61,19 -0,42 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.313,66 1.317,07 -0,26 Silber 15,85 15,90 -0,31 Platin 819,04 822,73 -0,45 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 127,85 126,70 +0,91 Kakao 2.226,00 2.168,00 +2,68 Zucker 338,60 337,80 +0,24 Mais 176,75 177,00 -0,14 Sojabohnen 921,75 917,75 +0,44 Weizen 206,25 205,50 +0,36 ~