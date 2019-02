Budapester Börse schließt etwas leichter

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Montag etwas leichter geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX gab um 0,28 Prozent auf 40.856,97 Punkte ab. Das Handelsvolumen belief sich auf 6,1 (zuletzt: 9,3) Mrd. Forint.

In einer gemischten internationalen Börsenstimmung absolvierte der ungarische Aktienmarkt einen negativen Wochenauftakt. Die starken fundamentalen Handelsimpulse wurden in Budapest hingegen vermisst. Bereits in vergangenen Handelswoche trat der BUX auf Wochensicht auf der Stelle.

Unter den Blue Chips zeigten die Papiere der OTP Bank mit minus 1,1 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die MOL-Anteilsscheine befestigten sich hingegen um 0,6 Prozent und wurden nicht von klar schwächeren Rohölpreisen belastet. MTelekom verbilligten sich um 0,2 Prozent. Die Pharmaaktie Gedeon Richter legten moderate 0,1 Prozent zu.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 468 469 MOL 3.302 3.284 OTP Bank 11.370 11.500 Gedeon Richter 5.875 5.870 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA422 2019-02-04/17:16