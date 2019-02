Tennis: Österreich in Davis-Cup-Relegation gesetzt

Wien (APA) - Österreichs Davis-Cup-Mannschaft zählt in der Relegation um einen Platz in der Weltgruppe zu den sechs gesetzten Teams der Europa-Afrika-Gruppe I. Am Mittwoch (12.00 Uhr MEZ) erfolgt in London die Auslosung, mögliche Gegner der als Nummer 3 eingestuften ÖTV-Auswahl sind Weißrussland (auswärts), Bosnien-Herzegowina (Los), Finnland (a), Israel (heim), die Slowakei (h) und die Ukraine (h).

Spieltermine sind entweder der 13./14. oder 14./15. September. Die Sieger spielen im Februar 2020 um einen Platz im Finale.