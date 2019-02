Wiener Rentenmarkt am Nachmittag etwas schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Montag im Späthandel etwas schwächer gezeigt. Die Kurse der meisten Benchmark-Anleihen gaben im Tagesverlauf etwas nach, die Renditen konnten im Gegenzug etwas zulegen. Auch deutsche Staatsanleihen gaben zum Wochenstart geringfügig nach.

Die Anleihen knüpften damit an die Abgaben von Freitag an. Die am Vormittag gemeldeten Daten aus Europa wirkten sich nicht merklich auf den Handel aus, größeres Augenmerk galt aber den US-Daten am Nachmittag. Die US-Industrie hat im November überraschend weniger Aufträge eingesammelt. Das Neugeschäft ging zum Vormonat um 0,6 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Montag mitteilte. Experten hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet.

Auch im weiteren Wochenverlauf dürften Marktteilnehmer vor allem auf US-Daten achten. Eine Vielzahl von Daten, die wegen des „shutdown“ nicht termingerecht publiziert werden konnten, werden möglicherweise in der laufenden Woche veröffentlicht, schreiben die Analysten der Helaba. Zu nennen sei hier vor allem das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal.

Um 16:50 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,23 um 27 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (165,50). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,49. Das Tageshoch lag bisher bei 165,64, das Tagestief bei 165,22, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 42 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 342.539 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,25 (zuletzt: 1,23) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,40 (0,38)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,20 (-0,21) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,46 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 32 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 18 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 2 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,88 106,16 1,25 106,08 106,97 Bund 28/01 10 0,75 103,13 103,18 0,40 103,23 103,43 Bund 23/03 5 0,00 100,88 101,05 -0,20 101,05 101,05 Bund 20/01 2 3,90 106,27 106,44 -0,46 106,4 106,35 ~